Com SAF, Fortaleza terá redução no número de diretorias; saiba detalhes

A Assembleia Geral de Sócios vota neste sábado, 23, a alteração no Estatuto Social do Fortaleza Esporte Clube e na constituição de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Entre as mudanças, estão a organização administrativa do clube, que passará a ter cinco diretorias fixas, podendo chegar a nove, com o presidente em exercício podendo criar quatro. Atualmente, a instituição tem 12 diretorias:

Assessoria da Presidência



Categorias de Base



Administrativo



Comunicação e Marketing



Planejamento



Jurídico



Comercial



Financeiro



Social e Relações Públicas



Serviços Médicos

Ouvidoria

Caso os sócios votem favorável as mudanças, a diretoria executiva do Fortaleza passaria a ter, por obrigatoriedade, as seguintes diretorias: financeiro, patrimônio, jurídico, esportes e responsabilidade social. De acordo com o inciso dois, “os departamentos poderão se subdividir em coordenações, de caráter voluntário e ocupadas por sócio proprietário ou conselheiros, e gerências, ocupadas por profissionais de mercado”. A remuneração dos diretores é permitida pelo inciso três, “desde que a fixação de valores e a correspondente despesa constem na proposta orçamentária anual aprovadas pelo Conselho Deliberativo”.