Fortaleza divulga programação de viagem para partida de ida da semifinal da Sula

Na segunda-feira, 25, véspera do confronto decisivo, o Tricolor do Pici realizará o treino de apronto já na capital paulista. O horário exato e o local da atividade ainda serão divulgados pelo clube cearense, mas é certo que a sessão de trabalhos ocorrerá no período da tarde.

O Fortaleza divulgou a programação de viagem para São Paulo, local do primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana diante do Corinthiantes. O Leão embarca no período da noite deste domingo, 24, em voo fretado, e encara o Timão na terça-feira, 26, às 21h30min, na Neo Química Arena.

Antes de embarcar para São Paulo, o Fortaleza ainda tem dois treinos previstos em solo alencarino: um neste sábado, 23, e outro no domingo (amanhã), ambos no Centro de Excelência Alcides Santos, no período da tarde.

No dia seguinte ao jogo (quarta-feira, 27), o Leão ainda realizará um treinamento e trabalho de recuperação em São Paulo, no período da manhã, antes de retornar. O desembarque da delegação na capital cearense está previsto apenas para a noite deste mesmo dia, e o voo também será fretado.

Após a viagem desgastante, o time de Juan Pablo Vojvoda terá poucos dias para descansar e treinar. Isso porque, no sábado, 30, o Fortaleza recebe o Grêmio na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino, inclusive, revelou que irá poupar alguns jogadores contra o Imortal em função da sequência de partidas.

“É uma possibilidade, não vou esconder nada. Vamos escolher os melhores jogadores para terça-feira, na partida da Sul-Americana. Depois disso vamos avaliar e ver como estão os jogadores para esta partida do Brasileirão. Mas é lógico que vamos poupar alguns jogadores, não porque uma competição é mais importante que a outra, mas é pelo momento das competições e pela sequência de partidas. Temos um elenco para poder fazer isso”, disse Vojvoda em coletiva após a vitória sobre o São Paulo.

Torcida do Fortaleza prepara "aerolaion" para jogo de ida da semifinal da Sula



Vai ter festa no embarque do Fortaleza para o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Corinthians-SP. Para este domingo, 24, por volta das 16h30min, a torcida do Leão do Pici está preparando um “aerolaion” para manifestar apoio e incentivar a delegação antes da viagem prevista para o período da noite.

O gesto de encorajamento vai começar antes mesmo dos jogadores e comissão técnica do clube chegarem ao aeroporto da capital cearense. Os torcedores leoninos vão se concentrar na saída do Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, e irão acompanhar o time durante todo o trajeto até o local de embarque.