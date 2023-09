Sul-Americana: Fortaleza vai enfrentar Corinthians na semi; segundo jogo será no Castelão

As datas dos dois duelos devem ser definidas em breve pela Conmebol — as datas básicas previstas são 27/9 e 4/10. Por ser um dos clubes que vieram da Copa Libertadores, o Corinthians fará o segundo jogo fora de casa, como foi nas três fases que disputou nesta Sul-Americana. Assim, a partida de volta será na Arena Castelão.

Depois de vencer o América-MG por 2 a 1 em casa, o Fortaleza se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana com o placar de 5 a 2 no agregado. O adversário do Leão pela vaga na grande decisão será o Corinthians.

Na Libertadores, o time do Parque São Jorge ficou no terceiro lugar do Grupo E, com sete pontos. Classificado para os playoffs da Sula, eliminou o Universitario-PER com vitórias por 1 a 0 e 2 a 1.

Nas oitavas, os paulistas avançaram contra o Newell’s Old Boys-ARG, com triunfo por 2 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo, e empate em 0 a 0 na Argentina.

Os clubes já se enfrentaram uma vez em 2023. O Tricolor do Pici visitou o rival no dia 8 de maio e empatou por 1 a 1, com gol de Caio Alexandre, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo do returno será no dia 14 de setembro, em Fortaleza, antes das decisões internacionais.

Apesar da vaga na semi da Sul-Americana, o Corinthians segue preocupado com seu desempenho na Série A. Atualmente, a equipe está na 13ª posição no torneio, com 25 pontos, quatro acima do Z-4.