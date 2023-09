Lucero alcança os 20 gols pelo Fortaleza e vive 3° ano mais artilheiro da carreira

Além dos tentos, Lucero ainda registra sete assistências. Ou seja, tem 27 participações em gols do Fortaleza no ano, sendo responsável direto por 24,7%

O atacante Juan Martín Lucero marcou na vitória do Fortaleza contra o São Paulo nesta quarta-feira, 20, no Morumbi, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e chegou aos 20 gols na temporada. O argentino, de 31 anos, é o artilheiro do Leão do Pici em 2023, seguido por Thiago Galhardo (15) e Silvio Romero e Yago Pikachu (9).

Lucero vive o 3° ano mais artilheiro da carreira. Com 20 gols anotados em 48 partidas, a temporada do 'El Gato' fica atrás de Colo-Colo (24), em 2022, e Johor FC (22), em 2016. Até o final do ano, o argentino pode participar de, no mínimo, 16 duelos.

Além dos tentos, Lucero ainda registra sete assistências. Ou seja, tem 27 participações em gols do Fortaleza no ano, sendo responsável direto por 24,7%.