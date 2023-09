João Ricardo é o goleiro com mais pênaltis defendidos na Série A de 2023

Destaque do Fortaleza na vitória sobre o São Paulo, João Ricardo é o goleiro da Série A do Campeonato Brasileiro com mais pênaltis defendidos. O arqueiro do Tricolor do Pici já evitou dois gols adversários em penalidades nesta edição do torneio nacional.

As defesas, inclusive, foram contra jogadores de grande relevância no futebol brasileiro. O primeiro aconteceu em duelo diante de Tiquinho Soares, artilheiro do Botafogo e também do Brasileirão. Na ocasião, o goleiro do Fortaleza conseguiu realizar a intervenção na cobrança, mas o atacante do time carioca converteu o tento no rebote.