Fortaleza emenda 3ª vitória consecutiva contra o São Paulo no Morumbi pela Série A

Ao todo, já são quatro jogos de invencibilidade contra o Tricolor Paulista no estádio desde 2021. O único empate ocorreu em 2021, pela Copa do Brasil

O Fortaleza está se sentindo em casa quando atua no Morumbi. Com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo na noite desta quarta-feira, 20, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici emendou o terceiro triunfo consecutivo contra o Tricolor Paulista no estádio, em jogos da elite do futebol nacional.

Acostumado a conquistar vitórias inéditas ou encerrar sequências negativas, o técnico Juan Pablo Vojvoda, desta vez, é responsável direto pela criação de um tabu. Antes da chegada do profissional argentino, o Leão jamais havia superado o Tricolor Paulista no Morumbi. Agora, sob comando do treinador de 48 anos, são três vitórias consecutivas na Série A, jogando na Terra da Garoa, e quatro jogos de invencibilidade.