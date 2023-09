Suspensos, Zé Welison e João Ricardo desfalcam Fortaleza contra o Grêmio

No triunfo do Fortaleza contra o São Paulo-SP por 2 a 1, nesta quarta, 20, o goleiro João Ricardo e o volante Zé Welison receberam o terceiro cartão amarelo e, com isso, estão suspensos para o próximo compromisso do Leão no torneio. O jogo em questão será contra o Grêmio-RS no sábado, 30, na Arena Castelão, pela 25ª rodada.

Zé Welison foi punido com o cartão após falta no volante Luan, do São Paulo, aos 26 minutos do primeiro tempo. João Ricardo, por sua vez, recebeu amarelo aos 14 minutos da etapa final, por atrasar a reposição de bola em uma cobrança de falta.