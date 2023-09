João Ricardo defende pênalti e é decisivo em vitória do Fortaleza; veja números

O goleiro João Ricardo foi protagonista na vitória do Fortaleza contra o São Paulo nesta quarta-feira, 20, no Morumbi, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O arqueiro leonino realizou seis defesas durante a partida, sendo uma delas o pênalti cobrado pelo colombiano James Rodríguez.

Das seis defesas realizadas, quatro foram dentro da área. João Ricardo ainda registrou dois socos, uma bola aérea reivindicada, três cortes e três duelos ganhos e duas faltas sofridas. Os números são do SofaScore, site especializado em estatísticas, que destacou que o camisa 1 do Fortaleza evitou 1.13 gols na partida.

A atuação de João Ricardo relembrou o desempenho de Fernando Miguel na vitória contra o São Paulo em agosto de 2022. Naquele duelo, o arqueiro realizou oito defesas.