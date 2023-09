Marinho embala no Fortaleza e acumula números de destaque nos últimos jogos

Entre as principais contratações do Fortaleza na temporada, Marinho tem correspondido dentro de campo e sido peça decisiva para o clube nos jogos recentes. O atacante, titular absoluto do plantel comandado por Juan Pablo Vojvoda, acumula números de destaque nos últimos oito confrontos do clube em que esteve presente.

O início do bom momento de Marinho com a camisa do Tricolor do Pici aconteceu no tenso duelo contra o Libertad-PAR, no Castelão, pelas quartas de final da Sul-Americana. Naquela ocasião, o Leão perdia por 1 a 0 e a partida se encaminhava para ser decidida nos pênaltis, mas o atacante, em cobrança de falta já nos acréscimos, empatou o placar e garantiu a classificação histórica.