Torcida do Fortaleza lidera gastos relacionados ao futebol no Estado, aponta estudo

A torcida do Fortaleza movimentou 76% das transações relacionados ao futebol no Estado, sendo responsável por 58% do total gastos (montante) pelos torcedores (de Fortaleza e Ceará) durante o 1° semestre de 2023. O levantamento é do Itaú Unibanco.

O estudo considerou as transações realizadas com cartões de créditos associadas aos clubes, como sócio-torcedor, compras nos estádios (ingressos e consumação), compras em lojas oficias (físicas e e-commerce).

Arquirrival do Fortaleza, a torcida do Ceará movimentou no mesmo período 24% das transações no Estado, totalizando 42% do montante. A pesquisa do Itaú Unibanco observou também a queda no consumo relacionado ao esporte na localidade entre 2022 e 2023, com queda de 35% em transações, com o faturamento reduzindo em 37%.