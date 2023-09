Fortaleza defende invencibilidade de sete jogos contra o São Paulo; veja números

O Fortaleza entra em campo pelo Brasileirão novamente nesta quarta, 20, às 21h30min. O clube enfrenta o São Paulo-SP no Estádio do Morumbi, pela 24ª rodada. Contra os paulistas, o Leão defende uma invencibilidade de sete jogos, que ocorreram nos últimos dois anos. São quatro empates e três vitórias do Tricolor do Pici.

A última vitória do São Paulo no confronto ocorreu em novembro de 2020, pela Série A, na Arena Castelão, quando Marcelo Chamusca era o comandante da equipe do Pici. Os visitantes venceram por 3 a 2. David e Wellington Paulista anotaram os gols do Fortaleza.

O técnico Juan Pablo Vojvoda esteve presente durante todo o recorte invicto. Além de cinco partidas pelo Brasileirão, o período inclui os dois jogos das quartas da Copa do Brasil de 2021. O Leão empatou em 2 a 2 no Morumbi e avançou ao triunfar por 3 a 1 em casa.