Fortaleza terá sequência de dois jogos em São Paulo no intervalo de seis dias

Calleri e Brítez disputam lance no jogo Fortaleza x São Paulo, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O Fortaleza fará uma pequena excursão por São Paulo nos próximos dias. O Leão irá disputar duas partidas consecutivas na Terra da Garoa, em um intervalo de quase uma semana. São Paulo e Corinthians serão os dois oponentes da equipe cearense pela Série A do Brasileirão e Copa Sul-Americana, respectivamente. Com a reta final da temporada se aproximando, as competições vão afunilando e os jogos começam a ganhar um tom de decisão ainda maior. É o caso das partidas do Tricolor contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, 20, pela 24ª rodada da Série A, e diante do Corinthians, no dia 26, pela semifinal da Sul-Americana. Ambos os jogos serão disputados às 21h30min. Para o jogo desta semana, a delegação cearense utilizará voos comerciais na ida e na volta da capital paulista. Com relação ao duelo da Copa Sul-Americana, a logística ainda está sendo finalizada pelo clube.