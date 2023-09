Calendário tricolor: quando serão os próximos jogos do Fortaleza

Tricolor do Pici volta a atuar no dia 14 de setembro, quando recebe o Corinthians, mas pela Série A do Brasileirão na Arena Castelão

Com o início da Data Fifa, o Fortaleza só volta a campo em 10 dias. O elenco, inclusive, terá três dias de folga para descanso. O Tricolor do Pici volta a atuar no dia 14 de setembro, quando recebe o Corinthians, mas pela Série A do Brasileirão na Arena Castelão.

Curiosamente, Tricolor do Pici irá enfrentar o time paulista três vezes em seus próximos cinco desafios, já que ambos se encontram nas semifinais da Copa Sul-Americana e pelo returno do Brasileirão.

Na agenda geral, nos próximos cinco jogos, o Leão disputará três partidas como mandante e somente duas como visitante. Dois dos três jogos contra o Corinthians irão ocorrer na Arena Castelão. O outro jogo como mandante do Fortaleza será diante do Grêmio.