Pacheco acumula números de destaque na Série A e se consolida no Fortaleza

Bruno Pacheco é o segundo jogador do Fortaleza com mais desarmes na Série A Crédito: AURÉLIO ALVES

Em interceptações, que ocorrem quando o jogador impede que o adversário conclua um passe, Pacheco também aparece com destaque entre os jogadores do Leão do Pici, somando 10 no total, mesma quantidade que o volante Lucas Sasha. Neste quesito, o lateral fica atrás somente de Tinga, que tem 11. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Nas disputas áreas, o bom desempenho do lateral também chama a atenção, sendo o quarto atleta do elenco com mais bolas rebatidas (70). Os zagueiros Titi (121) e Emanuel Brítez (118), e Tinga (93), figuram no topo da lista. Bruno Pacheco pelo Fortaleza na Série A 2023: Média de passes certos: 88% (acertou 582 de 661)



Desarmes: 26 (média de 1.37 por jogo)



Percentual de cruzamentos certos: 31,43%



Percentual de lançamentos certos: 42,86%



Interceptações: 10



Rebatidas: 70



Cartões amarelos: 2 Fonte: Footstats

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente