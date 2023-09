Elenco do Fortaleza ganha três dias de folga durante pausa para data Fifa

Técnico Juan Pablo Vojvoda conversa com jogadores em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Vinícius Palheta/Fortaleza EC

Os jogos da Série A do Brasileiro sofrem uma pausa temporária durante a data Fifa. Portanto, o próximo compromisso do Tricolor do Pici é, somente, no dia 14 de setembro (quarta-feira), contra o Corinthians, na Arena Castelão, o que possibilita uma folga maior para os jogadores e comissão técnica. Veja os melhores momentos de Fluminense 1x0 Fortaleza Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente