Guilherme projeta semifinal da Sula e elogia torcida do Fortaleza: "De arrepiar"

Em entrevista ao Esportes do POVO, atacante do Leão ressaltou presença da torcida e projetou duelos pela semifinal da Sul-Americana, contra o Corinthians

O Fortaleza venceu o América-MG por 2 a 1 nesta quinta-feira, 31, e garantiu vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, com placar agregado de 5 a 2. O atacante Guilherme, que marcou dois gols no jogo de ida e um na volta, falou ao programa Esportes do POVO na manhã de hoje, 1º, sobre a presença da torcida do Leão no duelo decisivo.

“Cara, a torcida é algo assim, inexplicável. A gente já viu várias festas lindas do torcedor do Fortaleza. Mas ontem foi de arrepiar do começo ao fim. No hino nacional, as bandeirinhas, na hora que sobem e formam aquele mosaico. Cara, incrível, incrível. Foi uma festa muito linda”, disse o atleta.