Marcelo Paz celebra classificação do Fortaleza e destaca: "Trabalho de muitas mãos"

“Agradecer a essa torcida, que fez uma festa mais uma vez linda. A torcida não se cansa de fazer uma festa linda, diferente, que emociona, que marca. Faz as pessoas realmente levarem no coração o Fortaleza, então foi sensacional”, frisou Paz.

Depois de vencer o América-MG por 2 a 1 e avançar às semifinais da Copa Sul-Americana com um 5 a 2 no agregado, o presidente do Fortaleza , Marcelo Paz, destacou a importância da vitória e realizou diferentes agradecimentos. A declaração foi veiculada nas redes sociais. Entre os pontos citados, o dirigente teceu elogios à torcida e ao apoio recebido.

O presidente também destacou o trabalho da Polícia Militar na organização do evento, que reuniu mais de 56 mil pessoas. “Conversamos muito na última semana, no efetivo, teve toda uma sinergia com o pessoal de operação de jogo. E a operação de jogo está de parabéns”.

Paz aproveitou o momento para falar sobre o trabalho com o gramado do Castelão, que recebeu várias críticas nas últimas semanas. “Hoje estava um tapete. Jogadores todos elogiaram, Vojvoda elogiou internamente. Eu venho aqui de público parabenizar. Pessoal da SOP [Superintendência de Obras Públicas], da Secretaria do Esporte, junto com o Ednaldo do Fortaleza”.

O dirigente felicitou, por fim, diversos setores dentro da instituição tricolor. “Parabenizar jogadores, comissão técnica, diretoria, os conselhos do clube, por esse trabalho de muitas mãos. Muitas mãos, pelo bem do Fortaleza, pelo bem do futebol nordestino”.

A próxima partida do Leão será contra o Fluminense-RJ neste domingo, 3, às 16 horas, fora de casa. O jogo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.