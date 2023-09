Vojvoda exalta elenco do Fortaleza após classificação na Sula: "Queremos mais"

Leão do Pici chegou na semifinal do torneio pela primeira vez na história do clube. Além disso, foi o primero nordestino a conquistar esse feito

O Fortaleza venceu o América-MG por 2 a 1 e chegou na semifinal da Copa Sul-Americana pela primeira vez na história do clube – e do futebol nordestino. Porém, o técnico Juan Pablo Vojvoda, quer mais. Após a partida, o comandante do Leão destacou o feito histórico do clube, mas deixou claro que não se deu por satisfeito.

“Significa muito para o clube (primeiro nordestino na semifinal da Sula), por todo o trabalho. Eu falei para os jogadores. Parabenizo eles (jogadores), comissão técnica, presidente do clube (...) Não estamos aqui apenas para chegar nessa fase, queremos mais. Ainda não chegamos ao topo. O clube tem que continuar crescendo, todos temos muito a melhorar”, afirmou o treinador tricolor.