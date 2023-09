Fortaleza ultrapassa marca de 900 mil torcedores como mandante em 2023

O Fortaleza ultrapassou a marca de 900 mil torcedores presentes atuando como mandante na Arena Castelão e no Estádio Presidente Vargas em 2023. Na vitória diante do América-MG, nesta quinta-feira, 31, que garantiu o Leão do Pici na semifinal da Copa Sul-Americana, 56.946 tricolores compareceram ao palco desportivo, registrando o maior público leonino na temporada.

A equipe tricolor tem média de mais de 29 mil torcedores por jogo no ano. Os maiores públicos foram registrados contra América-MG (56.946), Deportivo Maldonado (52.502) e Libertad (50.542).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, foram 31 partidas disputadas como mandante, com 901.115 torcedores presentes.