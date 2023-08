Fortaleza tem quase 64% de aproveitamento como mandante em competições internacionais

Como mandante por competições internacionais, o Tricolor do Pici não sofre derrotas há quatro partidas, registrando três vitórias e um empate no período

Como mandante por competições internacionais, o Tricolor do Pici não sofre derrotas há quatro partidas, registrando três vitórias e um empate no período. O último revés aconteceu no dia 9 de março, contra o Cerro Porteño , pelo playoff da Libertadores da América.

Com a vantagem construída no confronto de ida , o Fortaleza precisa de apenas um empate para fazer história na Copa Sul-Americana: a equipe cearense tem a oportunidade de colocar o Nordeste em semifinal de competição internacional pela primeira vez na história.

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda tem quase 64% (63,3%) de aproveitamento como mandante em competições internacionais. Disputando torneios da Conmebol pela 4ª vez desde 2020, o Leão do Pici duelou 11 vezes em território alencarino, somando seis vitórias, três empates e duas derrotas, com 25 gols marcados e 11 sofridos.

Na história do clube atuando em solo cearense por torneios da Conmebol, venceu adversários da Argentina (Independiente e San Lorenzo), do Chile (Palestino), do Peru (Alianza Lima), do Uruguai (Deportivo Maldonado) e da Venezuela (Estudiantes de Mérida).

Veja jogos do Fortaleza como mandante por competições da Conmebol