Fortaleza vence América-MG com autoridade e abre vantagem por vaga inédita na semi da Sula

Com o resultado, o Leão do Pici pode perder por até um gol de diferença na volta, que ainda garante vaga entre os quatro melhores times da Sul-Americana 2023.

O jogo

A equipe de Juan Pablo Vojvoda anulou o América-MG de Fabián Bustos concentrando parte das ações pelo lado direito, com Marinho, apostando nas variações de corredor, com Guilherme na esquerda, e na recuperação de bola para, em contra-ataque, chegar ao gol. A estratégia para a partida foi executada com perfeição no 1° tempo, com o Leão do Pici deixando o gramado da Arena Independência com três gols de vantagem.

O Fortaleza finalizou sete vezes no 1° tempo, sendo três no gol e quatro para fora. A pressão do Tricolor do Pici iniciou logo aos 5 minutos, com Guilherme partindo em velocidade pela esquerda, cortando a marcação e finalizando por cima da meta de Cavichioli. O camisa 29, que estava em noite inspirada, abriu o marcador aos 14, após Tinga receber de Marinho, cruzar na área e a defesa do Coelho falhar. De peixinho, completou para as redes.

Após a abertura do marcador, o time de Vojvoda foi avassalador. A equipe poderia ter chegado ao 2° gol com Lucero e Guilherme, aos 15 e 16 minutos, com cruzamentos para a pequena área. Aos 20, a dupla participou efetivamente do gol de Pochettino, após Daniel Borges tentar o chutão, a bola explodir no camisa 29 e sobrar para o atacante argentino, que fintou a marcação e cruzou para a entrada da área, com o meio-campista finalizando no canto de Cavichioli.

Passiva na partida, a equipe americana tentava as subidas pelas pontas e pelo meio-campo, mas encontrava dificuldade com o encaixe da marcação do Leão do Pici. Aos 30 minutos, Paulinho Bóia até chegou a balançar as redes do Fortaleza, mas a arbitragem anulou por impedimento. Este foi o único momento de perigo da equipe mandante.

Antes do apito final, o Leão do Pici, subindo as linhas de marcação para encurtar a saída de bola do América-MG, chegou ao 3° gol com Guilherme. O ponta-esquerda recebeu de Marinho e finalizou na tentativa de antecipação de Cavichioli.