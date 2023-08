Fortaleza divulga parcial com mais de 26 mil torcedores garantidos em decisão da Sula

Na próxima quinta-feira, 31, o Leão do Pici recebe o América-MG na Arena Castelão pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. No duelo de ida, os cearenses venceram por 3 a 1

Apenas no primeiro dia de check-ins, 26.346 sócios-torcedores do Fortaleza garantiram presença no duelo decisivo diante do América-MG, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, na Arena Castelão. Este foi o número divulgado pelo Tricolor, na noite desta segunda-feira, 28.

A tendência é que o público parcial aumente de forma considerável nesta terça-feira, 29, devido ao início da comercialização dos ingressos para os demais torcedores do clube. Os valores variam entre R$ 25,00 e R$ 250,00, e podem ser adquiridos via site do Leão Tickets ou nas lojas físicas.