Fortaleza é multado em R$ 243 mil pela Conmebol por publicação nas redes sociais; entenda

A Conmebol multou o Fortaleza no valor de 50 mil dólares (R$ 243.785 de acordo com a cotação atual) com base no artigo 6.3.3 do Manual de Clubes da Copa Sul-Americana 2023, que se refere a marketing de emboscada. O Esportes O POVO apurou que a medida se deu por conta de um post do Tricolor nas redes sociais.

No documento, a entidade máxima do futebol continental não deixou explícito qual foi a publicação que gerou a penalização ao time cearense. A decisão saiu no última dia 18 de agosto, dez dias após o duelo da volta das oitavas de final entre o Leão e o Libertad-PAR.