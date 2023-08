"Nada definido", afirma Pedro Augusto sobre decisão entre Fortaleza e América-MG pela Sula

No jogo, o time tricolor tem a vantagem de um gol de diferença após vencer a ida por 3 a 1, em Belo Horizonte

O volante Pedro Augusto, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 28, no Pici. Na ocasião, o camisa 21 projetou a decisão que o Leão terá na quinta, 31, diante do América Mineiro, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

No jogo decisivo, o time tricolor tem a vantagem de um gol de diferença após vencer a ida por 3 a 1, em Belo Horizonte. Para o meio-campista, porém, não há nada definido no confronto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O clima está muito bom, estamos muito confiantes para o jogo. É claro que não tem nada definido, temos que jogar o segundo jogo com muita inteligência e sabedoria. A gente não pode sentar em cima do resultado, mas há uma vantagem e isso pode ser colocado em prática na quinta-feira", afirmou.