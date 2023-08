Fortaleza chega a quatro vitórias seguidas na temporada

A última vez que o time entrou em campo e não saiu com o triunfo, foi no duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Libertad-PAR

Neste domingo, 27, o Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 1, no Presidente Vargas, pela Série A do Brasileiro, e chegou a sua quarta vitória consecutiva na temporada, somando todas as competições.

A última vez que o time entrou em campo e não saiu com o triunfo, foi no duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Libertad-PAR. Naquela ocasião, o Tricolor empatou por 1 a 1 no Castelão. O placar serviu para classificar, já que no Paraguai, havia vencido por 1 a 0.

Quando o assunto é derrota, o tempo é maior. No dia 5 de agosto, fora de casa, frente ao Goiás, os comandados de Vojvoda saíram com o revés de 1 a 0. Para manter essa marca, o escrete vermelho-azul-e-branco terá o confronto decisivo das quartas de final da Sula, diante do América-MG, na quinta-feira, 31, às 19 horas, no Gigante da Boa Vista.