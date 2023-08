No PV, Fortaleza vence Coritiba pelo Brasileirão em noite inspirada de Lucero

Essa foi a terceira vitória seguida da equipe no Brasileirão. Agora, o time irá se preparar para a decisão da quinta-feira. Na Arena Castelão, às 19 horas, recebe o América-MG , pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na Série A, volta a campo no domingo, 3, às 16 horas, fora de casa, contra o Fluminense.

Pela Série A do Brasileiro, o Fortaleza venceu a equipe do Coritiba por 3 a 1, na noite deste domingo, 27, em duelo realizado no Presidente Vargas. Lucero, duas vezes, e Marinho marcaram para o Leão do Pici. Sebastian Gómez descontou para o Coxa.

O jogo

Mesmo com a decisão na Sula nesta quinta-feira, 31, o técnico Juan Pablo Vojvoda não mandou a campo um time todo reserva. Do último jogo (América-MG), apenas Tinga, Bruno Pacheco e Zé Welison ficaram de fora. Neste cenário, o Tricolor do Pici começou dominando as ações do jogo, apostando em jogadas de velocidade com Marinho e Guilherme.



A principal chance veio logo aos 14 minutos. Em cruzamento na área, Lucero desviou e a bola foi no travessão, assustando o goleiro do Coritiba, Gabriel. O time paranaense pouco criou e não ofereceu perigo à baliza defendida por João Ricardo. Quando o duelo encaminhava para o final do primeiro tempo, Lucero foi derrubado por Robson, ex-atleta do Leão.

Após análise do VAR, o árbitro anotou pênalti, O próprio camisa 9 cobrou e abriu o placar no PV. Depois de marcar o primeiro tento, o Tricolor do Pici seguiu senhor do embate e não demorou muito ampliar. Pedro Augusto achou grande passe para Guilherme, que dividiu com o arqueiro rival e a bola acabou sobrando para o artilheiro da noite: Lucero. Com o gol escancarado, El Gato – como é apelidado – não teve dificuldade para balançar as redes.

Na volta do intervalo, o time leonino adotou uma proposta mais cautelosa, afinal, a vitória se encaminhava. Mesmo assim, não deixou de atacar. E foi com Marinho que o escrete vermelho-azul-e-branco deixou o jogo ainda mais confortável. Em cobrança de falta, o alagoano chutou forte contou com falha do goleiro Gabriel, e fez o terceiro.



O Coxa ainda diminuiu com Sebastian Gomez e teve a chance de diminuir o prejuízo com Robson, mas o jogador desperdiçou a penalidade. O Leão chegou aos 32 pontos e olha para a parte de cima da tabela de classificação da Série A.