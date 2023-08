CBF divulga alterações em jogos do Fortaleza contra Corinthians e São Paulo, pela Série A

Partidas serão realizadas no mês de setembro e sofreram alterações por motivos distintos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta sexta-feira, 25, alterações em dois jogos do Fortaleza pela Série A 2023. As partidas em questão são contra Corinthians, na Arena Castelão, e São Paulo, no Morumbi.

O primeiro, diante do Timão, seria realizado na quarta-feira (13/09) e agora passa para quinta-feira (14/09). O horário, 19 horas, e o local, Arena Castelão, seguem mantidos. A mudança ocorreu por conta da não classificação do Corinthians à final da Copa do Brasil.