Lucero elogia campanhas do Fortaleza no Brasileirão e na Sul-Americana após vitória

Autor de dois dos três gols do Fortaleza na vitória diante do Coritiba, Lucero elogiou o desempenho da equipe tricolor não só no duelo deste domingo, 27, mas também no Brasileirão como um todo e na Copa Sul-Americana.

"Fizemos uma grande partida e essa vitória é para confirmar o que a gente vem fazendo e trabalhando muito bem. É uma competição muito difícil, mas a gente tem trabalhado no Brasileirão e na Copa Sul-Americana", ressaltou o camisa 9.

'El Gato' ainda destacou que o time tem conseguido jogar bem por conta do trabalho feito pela diretoria tricolor. "A torcida sempre acompanha. O momento do clube segue o trabalho da diretoria desde que o time está na Série A. Um trabalho importante sério, importante, a gente só se preocupa em jogar e isso é bom para o jogador", finalizou.