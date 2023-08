Rival do Fortaleza na Sula, América-MG vence São Paulo pela Série A; veja gols

Danilo Avelar no jogo América-MG x São Paulo, no Independência, pela Série A 2023 Crédito: Mourão Panda / América

O São Paulo segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 27, o Tricolor foi derrotado pelo América-MG, por 2 a 1 na Arena Independência, pela 21ª rodada. Mesmo com time reserva, a equipe paulista teve um a mais em campo desde os 27 do segundo tempo. Com este resultado, o São Paulo cai para a 11ª posição, com os mesmos 28 pontos. Está é a terceira derrota da equipe nos últimos seis jogos pelo torneio nacional. O América-MG segue na lanterna, com 13 pontos. Por outro lado, o Coelho voltou a vencer após oito rodadas.

O Tricolor volta a campo pelo Brasileiro no próximo domingo, 3. A equipe enfrenta o Coritiba, às 20h30min (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo. Já o América-MG recebe o Santos, às 18h30min, na Arena Independência, em Minas Gerais. Antes disso, ambos os times têm compromissos pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, 31, o São Paulo recebe a LDU, às 19 horas, precisando reverter o placar de 2 a 1 sofrido na ida. O Coelho, por sua vez, vai até a Arena Castelão, para enfrentar o Fortaleza, no mesmos dia e horário. No jogo de ida, o Leão levou a melhor por 3 a 1. Leia mais Com dois de Diego Costa, líder Botafogo ganha do Bahia pelo Brasileirão; veja gols

Paulinho decide, e Atlético-MG bate Santos em inauguração de estádio; assista aos gols América-MG x São Paulo: o jogo O América-MG começou pressionando a saída do São Paulo e dificultando o avanço da equipe tricolor, que tinha maior posse de bola. Aos poucos, os visitantes conseguiram empurrar o Coelho para trás, mas não chegaram com tanto perigo. O São Paulo conseguiu a primeira finalização apenas aos seis minutos em chute que acabou na defesa de Cavichiolli. Minutos depois, Danilo Avelar aproveitou o cruzamento de Martinez na área e cabeceou com perigo ao gol de Rafael, que se esticou todo para evitar o primeiro gol do América-MG. Aproveitando o contra-ataque, Rodriguinho chutou cruzado e mandou perto da meta são-paulina. Com 24 minutos no relógio, o América-MG, mais uma vez na bola aérea, levou perigo ao gol do São Paulo, dessa vez em cabeceio de Juninho. O Tricolor, por sua vez, se viu preso na marcação do Coelho. Dez minutos depois, Juan achou Nathan, que invadiu a área e cruzou, mas Cavichiolli se antecipou e defendeu. Em seguida, Juninho avançou e finalizou bem para mais uma defesa de Rafael.

No intervalo, Dorival Júnior optou pela primeira mudança, colocando Lucas Moura no lugar de Juan. A equipe tricolor chegou ao ataque aos dois minutos, com um chute de Moreira da entrada da área. Assim, os visitantes passaram a levar algum perigo ao gol de Cavichiolli. O América-MG, porém, logo acabou com a reação do São Paulo e abriu o placar aos 15 minutos, com Mastriani. Felipe Azevedo abriu para Rodriguinho, que passou por Belém, e cruzou na área para Mastriani concluir a jogada, sem chances para Rafael. Aos 27, Mastriani foi expulso e deixou o América-MG com um a menos após dar um carrinho em Welington. Na discussão após o cartão do jogador do Coelho, Arboleda, do banco de reservas, também recebeu cartão vermelho. Pouco depois, Iago Maidana derrubou Calleri na área e o árbitro marcou a penalidade. Pato viu Cavichiolli defender a cobrança, mas no rebote, o atacante deixou tudo igual.