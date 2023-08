Tinga, Guilherme e Pochettino figuram na seleção da semana da Sul-Americana

Os três foram peças fundamentais para a vitória do Tricolor de Aço por 3 a 1 diante do América-MG, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

A Conmebol divulgou a seleção da semana da Copa Sul-Americana com três jogadores do Fortaleza: Tinga, Guilherme e Pochettino. O Tricolor foi o time com mais atletas entre os selecionados. O principal motivo foi a vitória por 3 a 1, diante do América-MG, pela ida das quartas de final da competição, onde o trio escolhido participou dos três gols.

O grande destaque foi Guilherme. O camisa 29 marcou dois tentos e se tornou vice-artilheiro do Leão em jogos internacionais com cinco gols anotados – Romero é o líder do ranking com sete. Pochettino também deixou o dele na Arena Independência, enquanto Tinga foi responsável por uma assistência.