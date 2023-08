Guilherme brilha e assume vice-artilharia do Fortaleza em competições internacionais

O atacante Guilherme assumiu a vice-artilharia do Fortaleza em competições internacionais com os dois gols marcados na vitória diante do América-MG nesta quinta-feira, 24, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), no duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Aos 28 anos, o ponta-esquerda chegou aos cinco tentos e superou Moisés, Yago Pikachu e Juan Martín Lucero, com quatro.

A lista é liderada pelo atacante argentino Silvio Romero, com sete gols. O ranking ainda contempla Thiago Galhardo, Pochettino, Zé Welison, Juninho, Marlon, Renato Kayzer, Hércules, Calebe, Lucas Crispim e Marinho. Os tentos foram assinalados na Taça Libertadores da América (2022 e 2023) e Copa Sul-Americana (2020 e 2023).