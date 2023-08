Torcedores do Fortaleza fecham rua e lotam bar no primeiro jogo das quartas da Sula

O Esportes O POVO esteve no Sr. Petisco, bar localizado no Bairro de Fátima, e acompanhou de perto a festa dos leoninos com o resultado positivo

Na noite desta quinta-feira, 24, o Fortaleza venceu o América-MG por 3 a 1 e ganhou vantagem para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A vitória levou à loucura os torcedores do Tricolor que acompanhavam a partida no Sr. Petisco, bar localizado no Bairro de Fátima. O Esportes O POVO esteve lá e acompanhou de perto toda a euforia dos leoninos.

Chegando lá, a reportagem se deparou com uma multidão que esperava ansiosamente pelo início do confronto. De cara, era possível notar a aflição no rosto de cada um, afinal, era um momento histórico para o Tricolor do Pici. Porém, a agonia logo deu lugar à euforia quando Guilherme abriu o placar em Minas Gerais.