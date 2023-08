Fortaleza defende invencibilidade de 18 anos contra o Coritiba como mandante

No confronto, o Leão do Pici defenderá uma invencibilidade de 18 anos atuando como mandante diante do Coxa. A última derrota da equipe em casa para o time paranaense ocorreu em 2005, quando foi superado por 1 a 0 na primeira rodada do Brasileirão.

Embalado após engatar uma sequência de três vitórias, o Fortaleza já iniciou sua preparação para o próximo compromisso na temporada. No domingo, 27, o time tricolor encara o Coritiba, no Estádio Presidente Vargas, em jogo da 21ª rodada da Série A 2023.

Desde então, foram disputados cinco duelos, todos vencidos pelo Fortaleza. O mais recente foi realizado no dia 27 de outubro de 2022. Na oportunidade, o Leão bateu o Coritiba por 3 a 1, em partida da 34ª rodada da Série A.

Casa cheia

O duelo entre cearenses e paranaenses, inclusive, está com entradas esgotadas. Todos os setores do Estádio Presidente Vargas, palco do confronto, foram ocupados apenas por sócios-torcedores do Leão, através do check-in.

Podendo receber pouco mais de 19 mil torcedores, o “PV” contará com a presença integral de tricolores associados e, por isso, o clube sequer teve a oportunidade de iniciar a venda dos ingressos para os demais torcedores. Assim, só haverá comercialização de bilhetes para os adeptos do clube visitante.