Saiba os cenários para o Fortaleza conquistar a histórica classificação na Sula

O Tricolor do Pici pode se tornar a primeira equipe nordestina a chegar em uma semifinal da Copa Sul-Americana. Para isso, pode perder por até um gol de diferença no duelo da volta contra o América-MG

A imponente vitória por 3 a 1 do Fortaleza sobre o América-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, deu uma ótima vantagem para o clube cearense. No duelo da volta, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim confirma a classificação histórica no torneio continental.

Na hipótese de vitória do América-MG por dois gols de vantagem, a disputa pela vaga acontecerá nas penalidades. Para avançar de forma direta, o time mineiro teria que vencer o Leão por três ou mais gols. O Coelho, porém, nunca derrotou o Fortaleza na capital cearense.