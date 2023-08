Com Fortaleza x Coritiba, Leão volta a disputar um jogo da Série A no PV após 17 anos

Isso porque o clube do Pici não disputava um jogo pela primeira divisão nacional no Presidente Vargas há 17 anos. A última vez que isso aconteceu no campo localizado no bairro do Benfica foi em 2006, contra o Grêmio, na edição do Brasileiro daquele ano. Na ocasião, o time cearense venceu por 1 a 0, com gol de Rinaldo, em pênalti convertido aos 36 minutos do primeiro tempo.

Praça esportiva histórica e palco de repletos momentos marcantes do futebol cearense, o Estádio Presidente Vargas voltará a ser prestigiado com um jogo válido pela Série A após cinco anos. O PV, como é popularmente — e carinhosamente — chamado, sediará o confronto entre Fortaleza e Coritiba no domingo, 27, às 18h30min, partida esta que também marca um reencontro especial para o Leão.

O retorno do Fortaleza ao PV acontece após uma decisão em conjunto envolvendo a diretoria do Leão e do Ceará com o governador Elmano Freitas (PT), onde ambos clubes aceitaram remanejar uma partida do Castelão com o intuito de preservar o gramado e aumentar o intervalo de confrontos no espaço, que tem sido alvo de críticas por parte de jogadores. O Tricolor, inclusive, liberou um de seus funcionários para auxiliar na manutenção do campo da Arena.

Para tornar esse reencontro entre PV e Fortaleza ainda mais especial, o estádio estará lotado e com presença integral de tricolores associados. Os pouco mais de 19 mil lugares destinados para o Leão já foram totalmente preenchidos pelos sócios do clube — sequer houve a oportunidade de iniciar a venda dos ingressos. O restante do espaço da praça esportiva ficará à disposição dos visitantes.

O momento do Tricolor também eleva as expectativas para o jogo contra o Coxa. Os comandados de Vojvoda estão embalados após três vitórias nos últimos três embates, dois pela Série A e um contra o América-MG pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Aliado aos triunfos conquistados com autoridade, o retrospecto jogando como mandante contra o Coritiba é muito positivo. São 18 anos sem sofrer derrotas em casa para o Alviverde.

Você sabia? Confira cinco curiosidades sobre o PV:

PV já foi palco de um strip-tease em 1987, antes do jogo entre Fortaleza e Quixadá

Na noite de 9 de julho de 1987, minutos antes de Fortaleza x Quixadá, Emanuel Magalhães, diretor da torcida organizada Fiel Tricolor na época, pôs em prática uma ideia inusitada e polêmica para tentar alavancar a média de público do clube: um show de strip-tease com mulheres de dentro do campo, isso minutos antes da bola rolar.

Show da Xuxa atraiu 60 mil pessoas para o PV