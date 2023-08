Torcida do Fortaleza esgota entradas para jogo contra Coritiba apenas com check-in

A expectativa é que mais de 19 mil torcedores estejam no Estádio Presidente Vargas para acompanhar o duelo entre Leão e Coxa, no domingo, 27

O duelo entre Fortaleza e Coritiba, pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, está com entradas esgotadas. Todos os setores do Estádio Presidente Vargas, palco do confronto, foram ocupados apenas por sócios-torcedores, através do check-in. A bola rola às 18h30min de domingo, 27.

Podendo receber pouco mais de 19 mil torcedores, o “PV” contará com a presença integral de tricolores associados e, por isso, o Leão sequer teve a oportunidade de iniciar a venda dos ingressos para os demais torcedores. Assim, só haverá comercialização de bilhetes para os adeptos do clube paranaense.