CBF confirma jogo entre Fortaleza x Coritiba para o PV

O Tricolor de Aço recebe o Coxa pela Série A do Campeonato Brasileiro na praça esportiva do Benfica

Fortaleza e Coritiba se enfrentam no domingo, 28, pela Série A do Brasileirão. De início, o jogo seria na Arena Castelão. No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmou o duelo para o Presidente Vargas (PV), conforme adiantado pelo Esportes O POVO.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), já havia anunciado que uma partida do Fortaleza e do Ceará, por suas respectivas divisões, serão disputadas no PV. A medida se dá pela situação do gramado da Arena Castelão, que vem sendo alvo de críticas por jogadores, treinadores e o público em geral.