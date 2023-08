Vojvoda comemora vantagem na Sula, mas prega humildade: "Temos que jogar mais uma partida"

O comandante exaltou a vitória por 3 a 1 contra o América-MG, na noite desta quinta-feira, 24, mas manteve os pés no chão

O Fortaleza encaminhou a classificação às semifinais da Copa Sul-Americana ao vencer o América-MG por 3 a 1 fora de casa na noite desta quinta-feira, 24. Mesmo assim, em entrevista coletiva de pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda manteve os pés no chão ao ressaltar que ainda resta uma partida para ser disputada nesta eliminatória.

“É importante vencer o primeiro jogo fora de casa. Foi uma boa partida do time, principalmente no primeiro tempo, onde conseguimos marcar três gols, com possibilidade de marcar algo mais. Mas são partidas de copa e ainda nesta eliminatória temos que jogar mais uma partida. Vai ser um jogo onde o adversário não vai entregar facilmente.”