Benevenuto deve substituir Titi na zaga do Fortaleza contra o Inter; veja provável escalação

Já no ataque, o treinador argentino ganhou o reforço de poder contar com Lucero após o Leão conseguir efeito suspensivo junto ao Tribunal de Demandas da FIFA

Diante da ausência de Titi, que está fora do duelo por suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Vojvoda terá que solucionar uma importante lacuna no setor defensivo do Fortaleza para a partida contra o Internacional neste sábado, 19, no Beira Rio. A tendência é de que Marcelo Benevenuto assuma o posto na zaga ao lado de Emanuel Brítez.

+ Vampeta coloca Vojvoda à frente de Abel Ferreira e diz: "Principal treinador do país"



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A última partida de Benevenuto pelo Tricolor do Pici aconteceu na derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino, pela Série A do Brasileirão. Na ocasião, o defensor atuou como titular e permaneceu em campo durante toda a partida. Nos últimos quatro confrontos, porém, o zagueiro figurou no banco de reservas, mas não foi utilizado por Vojvoda.