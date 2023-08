Conmebol deve entregar laudo do gramado do Castelão na próxima semana para jogo da Sula

A visita de representantes da instituição foi acompanhada por membros da Secretaria do Esporte (Sesporte), da Superintendência de Obras Públicas (SOP), do Fortaleza Esporte Clube (FEC) e da Federação Cearense de Futebol (FCF).

“Esta visita técnica é de rotina da instituição, outros estádios também estão recebendo”, explicou Rogério Pinheiro, secretário do Esporte.

Manutenção do estádio

A Arena Castelão receberá neste domingo, 20, o duelo entre Ceará e Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. Após a realização da partida, o estádio ficará 11 dias sem receber jogos, devido ao acordo realizado entre Ceará, Fortaleza e Governo do Estado, visando preservar o gramado do palco esportivo. Um duelo de cada equipe será realizado no Presidente Vargas.

Durante o período, a manutenção do gramado da Arena Castelão será intensificada, seguindo o cronograma diário com adubação, cortes, correções e marcação de campo.

“Tivemos a oportunidade de conversar sobre o que tem sido feito para manter a qualidade do gramado mesmo com uma agenda tão intensa. Em uma conversa como a que tivemos aqui, de forma técnica, muito se aprende também. Nos colocamos à disposição da instituição para realizar qualquer ajuste necessário durante os jogos da competição”, pontuou Quintino Vieira, superintendente de Obras Públicas.

Em 2023, a Arena Castelão recebeu 36 partidas, ficando atrás apenas do Maracanã, com 40. Foram 22 partidas do Fortaleza, 13 do Ceará e um do Ferroviário. O estádio recebeu partidas do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Série B e Série A do Campeonato Brasileiro.