Colombiano Wilmar Roldán apita o duelo entre América-MG e Fortaleza, pela Sula

Na quinta-feira, 24, o Fortaleza encara o América Mineiro, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Para essa decisão, a Conmebol escalou o árbitro colombiano Wilmar Roldán, experiente em competições internacionais da América do Sul.

Roldán já comandou um jogo do Tricolor pela Sula em 2020, diante do Independiente-ARG, em Avellaneda, no Estádio Libertadores da América, casa do clube argentino. Na ocasião, o Leão foi derrotado por 1 a 0 e acabou sendo eliminado no Castelão, mesmo com a vitória por 2 a 1 – à época, existia o critério do saldo de gols.