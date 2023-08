Prestes a jogar na altitude pela Libertadores, Inter deve usar time misto contra o Fortaleza

O Colorado pode utilizar uma equipe modificada contra o Leão do Pici em função do jogo decisivo diante do Bolívar, na altitude de La Paz, na próxima terça-feira, 22

O Internacional deverá usar um time misto contra o Fortaleza, na tarde deste sábado, 19, pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão. O técnico Eduardo Coudet pretende poupar alguns titulares em função do nível de exigência física do jogo contra o Bolívar, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, marcado para a próxima terça-feira, 22. A informação é do Globo Esporte do Rio Grande do Sul.

Além do caráter decisivo, por ser disputado em uma fase eliminatória, o duelo diante da equipe boliviana se torna ainda mais difícil pelas adversidades geográficas. O Colorado irá enfrentar, também, a altitude de La Paz, que está 3,6 mil metros acima do nível do mar - fato este que causa um nível de desgaste maior para os atletas.