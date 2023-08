Fortaleza inicia segundo turno com 15,6% de chance de vaga para Libertadores, aponta UFMG

Lateral-esquerdo Bruno Pacheco no jogo Fortaleza x Libertad, na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana 2023 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Na média histórica, a pontuação de um sexto colocado - última posição na zona de Libertadores - é de 59 pontos. Ou seja, a equipe de Vojvoda precisa de 33 pontos em 19 rodadas. Em 2008, o Internacional até terminou a Série A no G6 com 54 pontos, mas o número parece irreal para essa temporada. A UFMG, por exemplo, aponta apenas 16% de chance para um time se classificar para a 'Liberta' com essa pontuação. Cientes da responsabilidade de levar o clube à uma Libertadores pelo terceiro ano consecutivo, os jogadores reconhecem que a posição atual (11º) não é a ideal e se cobram internamente, conforme afirmou o volante Caio Alexandre, peça fundamental da equipe. "Queríamos estar brigando em uma posição acima na tabela. A gente se cobra muito, nosso elenco foi formado para estar disputando coisas melhores na tabela. A gente vem de uma sequência ruim, mas não é aquilo que queremos para nossa equipe. Sabemos das dificuldades de cada jogo, que os adversários cada vez mais nos estudam e isso deixa o futebol mais competitivo", comentou o camisa 8. A arrancada rumo ao G6 pode ser iniciada já neste sábado, 19, contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A partida é de suma importância para o Fortaleza, que pode reduzir sua distância para o G6 para apenas dois pontos, a depender de resultados.