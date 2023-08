Ex-jogadores, Vampeta e Amaral participarão de evento em shopping de Fortaleza

Os craques estarão na capital cearense nesta quarta-feira,16, para um evento exclusivo para convidados, como parte das celebrações do Dia dos Pais do RioMar Fortaleza.

Nesta quarta-feira, 16, os ex-jogadores de futebol, Vampeta e Amaral, irão participar de um bate-papo exclusivo para convidados. O evento faz parte da celebração de dia dos pais, promovido pelo shopping RioMar Fortaleza, localizado no bairro Papicu. A apresentação ficará a cargo dos jornalistas Caio Ricard e Evaristo Nogueira, que é narrador na Rádio O POVO CBN.

Em 2022, o ex-atleta Zico, multicampeão pelo Flamengo e com jogos marcantes pela Seleção Brasileira, foi a atração da cerimônia. Logo após a conversa com Vampeta e Amaral, haverá um Happy Hour seguido de sorteios.

Baiano, Vampeta começou sua carreira no Vitória, onde foi vice-campeão brasileiro de 1993. No entanto, seu destaque maior aconteceu no Corinthians. Na equipe paulista, foi bicampeão paulista e do Campeonato Brasileiro. Ademais, conquistou o Mundial de Clubes de 2000, Copa do Brasil de 2002 e o Torneio Rio-São Paulo, também em 2002. Com a camisa da seleção brasileira foram 42 jogos e dois gols marcados.