Fortaleza teve a 6ª melhor média de público no primeiro turno da Série A

No ano, o Tricolor do Pici já alcançou a marca de mais 800 mil torcedores presentes jogos em que o time atuou como mandante

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a lista das médias de público do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Representante do futebol cearense, o Fortaleza aparece em 6º, com 33.960 torcedores por partida na Arena Castelão.

O duelo entre Fortaleza e Cuiabá, pela 15ª rodada do torneio, foi o que teve a maior presença de tricolores no Gigante da Boa Vista. Na oportunidade, 43.048 se fizeram presentes. O Leão foi derrotado por 1 a 0.