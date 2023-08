Guilherme relembra fase de críticas da torcida e comemora apoio no Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-07-2023: Guilherme. Fortaleza x Athletico Pr. Arena Castelão. Campeonato Brasileiro serie A. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Na oportunidade, o camisa 11 ainda revelou bastidores das situações. De acordo com ele, todos os funcionários do Tricolor do Pici o apoiaram durante o contexto difícil. "Eu me sinto muito bem aqui, todos os jogadores me respeitam muito. Eles têm um carinho muito grande por mim desde a minha chegada. Todos que fazem parte do Fortaleza viam que eu precisava de um apoio maior por conta das críticas e eles me jogavam para cima. Isso foi fundamental. Eu não mudei nada, apenas continuei trabalhando." Jogo a jogo Ao bater o Santos por 4 a 0 no último domingo, 13, o Fortaleza voltou a vencer na Série A após quatro derrotas seguidas. Diante disso, Guilherme afirmou que o elenco não sofre com problemas de divisão de foco e reiterou que o pensamento coletivo é pensar "jogo a jogo". "O plano segue o mesmo: pensar jogo a jogo. Claro que tem toda essa euforia da Sul-Americana, mas o nosso próximo adversário é o Internacional. A ideia é continuar vencendo e somando pontos." Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente