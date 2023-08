Vojvoda pontua sobre importância de fechar bem o primeiro turno e destaca atuação de Machuca

Na noite desse último domingo, 13, o Fortaleza venceu o Santos por 4 a 0, na Arena Castelão, e encerrou de forma positiva o primeiro turno da Série A do Brasileiro. Após o confronto, o técnico tricolor, Juan Pablo Vojvoda, comentou sobre a atuação da equipe.

Em sua análise, o comandante argentino ressaltou sobre a importância de encerrar bem esse período inicial da competição. Além disso, pontuou que o torneio é complicado e existem oscilações de todos os times: “Era necessário fechar o primeiro turno com três pontos em casa. Perdemos pontos importantes, mas ainda faltam 19 rodadas. Temos que olhar para frente, corrigir os erros, mas é um Brasileirão muito difícil. Todos os times, a exceção do Botafogo, ganham e perdem pontos, então será muito disputado até o final”, disse.

O duelo frente ao Santos foi marcante para um atleta em específico: Imanol Machuca. Contratação mais cara do futebol cearense – e a segunda do Nordeste –, o jogador argentino buscava balançar as redes pela primeira vez com a camisa leonina. E aconteceu. O camisa 39 deu início a goleada diante do Alvinegro Praiano e ganhou elogios de Vojvoda.

“É um jogador jovem, um garoto, mas tem experiência na Argentina, que é um futebol competitivo. Ele necessita de uma adaptação, mas temos jogadores que podem fazer bem a ele, como Pikachu, Galhardo, Romero (...) Essa concorrência interna vai fazer bem a ele. Necessitamos dele e ele foi muito bem recebido pelo grupo”, enfatizou o treinador a respeito de Machuca.

Situação de Calebe

O meia Calebe ficou de fora do jogo por conta de estiramento ligamentar no joelho direito, sofrido na partida da última terça-feira, 8, contra o Libertad-PAR, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vojvoda, no entanto, rechaçou a possibilidade de um longo tempo de afastamento do jogador. Além disso, ressaltou que espera contar com seu retorno em 10 dias.