João Ricardo enaltece sistema defensivo do Fortaleza: "Desempenho bastante satisfatório"

Titular do Fortaleza na atual temporada, o goleiro João Ricardo enalteceu o desempenho do sistema defensivo da equipe ao destacar o nível da Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 1 ainda torceu pela manutenção do equilíbrio entre defesa e ataque até o final deste ano.

“Tivemos apenas dois jogos que tomamos três gols, o que fugiu um pouco da nossa média de gols sofridos. Num campeonato equilibrado como o Brasileiro, estamos tendo um desempenho bastante satisfatório no setor defensivo. Espero que a gente consiga manter esse equilíbrio até o final da temporada”, destacou João Ricardo.