Ceará e Fortaleza recebem parte de adiantamento da Liga Forte Futebol; saiba detalhes

Ceará e Fortaleza receberam nesta quarta-feira, 16, uma parte do adiantamento da Liga Forte Futebol (LFF). O Esportes O POVO apurou que o valor corresponde a menos da metade da 1ª parcela do montante.

Ao todo, cada clube cearense deverá receber R$ 121 milhões nos próximos dois anos. A quantia desembolsada nesta quarta, 16, pela LFF para Ceará e Fortaleza corresponde a uma parte dos 60 milhões que devem ser pagos até 2024. Os outros 61 milhões serão pagos até 2025.

Os clubes haviam assinado no dia 30 de junho o acordo do fundo de investimento da LFF. Os investidores Life Capital Partners e Serengeti Asset Management aportarão R$ 2,3 bilhões aos 26 clubes participantes, com o adiantamento de R$ 500 milhões nos próximos dias. Tricolores e alvinegros receberão R$ 121 milhões no total, cada um.