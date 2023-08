Próximo rival do Fortaleza, Inter soma sete jogos sem vencer na Série A

Lateral-direito Tinga disputa lance no jogo Fortaleza x Internacional, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: FERNANDA BARROS

O Fortaleza visita o Internacional-RS neste sábado, 19, às 16 horas, no Estádio Beira-Rio. A partida será válida pela 20ª rodada da Série A. Em meio à preparação para o duelo, o Tricolor enfrentará um adversário que está a sete partidas sem triunfar na competição. Os gaúchos venceram no Brasileirão pela última vez no dia 25 de junho, em jogo da 12ª rodada. O resultado positivo de 2 a 1 foi obtido contra o América-MG, fora de casa. Desde então, o Inter disputou sete partidas, com quatro empates e três derrotas. Foram quatro gols anotados e nove sofridos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As igualdades ocorreram contra Cruzeiro-MG, Palmeiras-SP, Bragantino-SP e Corinthians-SP. As derrotas foram para Fluminense-RJ, Cuiabá-MT e Botafogo-RJ.